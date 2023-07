Bei Bauarbeiten in Berlin-Hohenschönhausen ist am Mittwochvormittag eine Weltkriegsbombe entdeckt worden.

Bei Bauarbeiten in Berlin-Hohenschönhausen ist am Mittwochvormittag eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Dominik Totaro/dpa

Bauarbeiter haben an der Landsberger Allee 317 in Berlin-Hohenschönhausen am Mittwochvormittag eine Weltkriegsbombe entdeckt. Die Polizei richtete um den Fundort am Arendsweg einen Sperrkreis mit einem Radius von 500 Metern ein. Die 100 Kilogramm schwere Bombe sowjetischer Bauart soll noch am Mittwoch entschärft werden.

Nach Angaben der Polizei sind von den Sperrungen demnach zwei Schulen, zwei Kitas, die zwei Möbelhäuser Ikea und Höffner, ein Baumarkt sowie zahlreiche Wohnhäuser betroffen. „In dem betroffenen Gebiet sind etwa 7800 Einwohner gemeldet“, sagte ein Polizeisprecher. Diese in Sicherheit zu bringen, werde am meisten Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb dürfte die Entschärfung erst am Abend beginnen.

Der Sperrkreis wegen der #Weltkriegsbombe hat einen 500m Radius um den Fundort Landsberger Allee 315-319.

Bitte verlassen Sie den Sperrkreis schnellstmöglich, damit die Entschärfung beginnen kann. pic.twitter.com/52snvFGDfS — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) July 5, 2023

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mitteilte, ist die Straße zwischen Landsberger Allee und Plauener Straße gesperrt. Während der Entschärfung wird dann laut Polizei auch die vielbefahrene Landsberger Allee gesperrt werden.

Weil sich die Evakuierung des Gebiets mit seinen 7000 Anwohnern lange hinziehen dürfte, hat das Bezirksamt, Notunterkünfte organisiert. Sie befinden sich in der Philipp-Reis-Schule, Werneuchener Straße 15, in der Schule am Wilhelmsberg, Sandinostraße 8 und in der Alexander-Puschkin-Schule, Massower Straße 37.

Die Feuerwerker der Berliner Kriminaltechnik haben auf einem Stadtplan mit Stecknadeln die Fundorte von Weltkriegsbomben markiert.

Das Bezirksamt Lichtenberg teilte unterdessen mit: Personen, die mobilitätseingeschränkt sind und Unterstützung benötigen, sollen sich an das eingerichtete Bürgertelefon wenden: 030/90296-8333 oder 030/90296-8334.

Im Zweiten Weltkrieg warfen allein die Briten und Amerikaner bei 378 Angriffen insgesamt 45.750 Tonnen Bomben über Berlin ab. Die Menge, die die sowjetische Luftwaffe abwarf, ist nicht bekannt.

Nach aktuellen Schätzungen des Senats liegen im Berliner Boden noch mehr als 4600 Bombenblindgänger. Allein im Jahr 2021 entschärfte die Berliner Polizei 52 Tonnen Kriegsmunition.

Empfehlungen aus dem BLZ-Ticketshop: