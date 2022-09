Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch die Teilmobilisierung der Streitkräfte verkündet. Rund 300.000 Reservisten sollen für den Kampf in der Ukraine mobilisiert werden. Russen im wehrpflichtigen Alter müssen im Zuge der Mobilmachung mit bis zu zehn Jahren Haft rechnen, wenn sie die Teilnahme an Kampfhandlungen verweigern.

Doch offenbar wollen viele junge Russen nicht in einen Krieg ziehen. Auf sozialen Medien häufen sich Videos und Fotos von langen Staus an den Grenzen zu Russlands Nachbarländern.

Landesweite Proteste gegen Teilmobilmachung

Mehrere Russen sollen versucht haben, über den Grenzübergang in Lars das Land in Richtung Georgien zu verlassen. Der Checkpoint befindet sich südlich von Wladikawkas, der Hauptstadt der russischen Teilrepublik Nordossetien-Alanien.

Border between Russia and Georgia tonight: Russians fleeing via Larsi Checkpoint. pic.twitter.com/9s684mm2Ca — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 21, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Auch an der Grenze zu Finnland soll es in der Nacht zu Donnerstag zu Staus gekommen sein. Es ist die einzige Grenze, die für russische Touristen mit Schengen-Visa noch geöffnet ist. Erst vor zwei Tagen hatten die baltischen Staaten die Einreise von Russen gestoppt. In sozialen Medien sprachen die Menschen davon, dass der Stau mittlerweile 35 Kilometer lang ist.

Auch Flugtickets in nächstgelegene Länder sind von Russland aus sehr teuer geworden. Turkish Airlines teilte mit, dass es erst am Samstag wieder Plätze für Istanbul gebe, eines der wichtigsten Drehkreuze für Flüge aus und nach Russland. Die Preise sollen sich teilweise verzehnfacht haben.

Nach Verkündigung der Teilmobilmachung kam es zu landesweiten Protesten. Mehr als 1300 Menschen wurden festgenommen, 556 davon allein in St. Petersburg. Auch in der Hauptstadt Moskau gab es mehr als 500 Festnahmen.