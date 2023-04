Lange Wartezeiten für Busreisende am Hafen von Dover Pünktlich zu Beginn der Osterferien in Großbritannien kommt es am Fährhafen von Dover zu starken Verzögerungen. Vor allem Busreisende sind betroffen. dpa

Fahrzeuge stauen sich im Hafen von Dover in Kent zu Beginn der Osterferien. Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Dover -Der Reiseverkehr vor Ostern hat am englischen Hafen in Dover zu mehrstündigen Wartezeiten geführt. Man sei zutiefst frustriert, insbesondere für die Busreisenden, die so lange auf ihre Fähre warten müssten, teilten die Hafenbetreiber am Samstag mit.