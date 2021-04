Berlin - Zahlreiche Terminsuchende haben erneut von Problemen und langen Wartezeiten bei der Astrazeneca-Hotline in Berlin berichtet. Betroffene machten die Erfahrung, dass sie mehrfach aus der Warteschlange flogen. Wer am Freitagmorgen die Nummer der Impfhotline wählte, gelangte zwar immerhin schon nach dem zweiten oder dritten Versuch in die Warteschlange, wurde nach 33 Minuten Wartezeit aber immer wieder hinausgeworfen mit dem Hinweis, wegen des großen Interessen seien alle Mitarbeiterplätze besetzt, man möge es später versuchen.

Und doch gab es Erfolgreiche, die ohne Impfeinladung und ohne Code zum Termin gelangten: „Nach dem dritten Rauswurf blieb ich einfach in tot erscheinenden Leitung - und plötzlich meldete sich eine freundliche Dame, die einen Astrazeneca-Termin für Sonntag anbot und auch gleich den zweiten Termin im Juni vermittelte“, berichtet eine Mitarbeiterin der Berliner Zeitung. Kurz darauf traf per E-Mail die Bestätigung für beide Termine ein.

Der Senat hatte am Mittwoch angekündigt, den Astrazeneca-Impfstoff für alle Bürger über 60 Jahre freizugeben. Für die Terminvereinbarung wurde eine Hotline eingerichtet. Bereits am Donnerstag gab es massive Probleme – die Hotline war offenbar zunächst gestört und dann aufgrund zahlreicher Anrufe überlastet.