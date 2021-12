New York - Die frühere Chefredakteurin der US-Modezeitschrift Vogue, Grace Mirabella, ist nach Angaben ihres langjährigen Arbeitgebers tot. Sie sei am Donnerstag in ihrem Haus im New Yorker Stadtteil Manhattan gestorben, berichtete zudem die New York Times unter Berufung auf ihren Stiefsohn. Mirabella wurde 92 Jahre alt.

Die studierte Ökonomin habe unter ihrer Federführung von 1971 bis 1988 die US-Ausgabe der Vogue von „einem glitzernden, farbenfrohen Loblied auf den Geist der 1960er in einen praxisorientierteren Ratgeber für Frauen verwandelt, die in den 1970ern und 80ern ins Berufsleben eintraten“, schrieb die Zeitung. Auf Mirabella folgte Anna Wintour, die den Posten bis heute bekleidet.