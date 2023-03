Lankwitz: Kind von Pkw erfasst – Autofahrer fuhr ohne Führerschein

Im Berliner Ortsteil Lankwitz ist ein Kind von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der achtjährige Junge am Freitagabend um 18.40 Uhr von einem Pkw erfasst, als er auf Höhe eines Parkplatzes die Gallwitzallee überqueren wollte. Durch die Kollision erlitt das Kind Verletzungen am Kopf- und Rumpf. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach Angaben der Polizei war der 23-jährige Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Mann soll er zudem ohne Einwilligung des Halters mit dem Auto unterwegs gewesen sein. Die Gallwitzallee war während der Unfallaufnahme bis gegen Mitternacht gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.