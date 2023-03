Laptops und Kameras gestohlen: Berliner Polizei fahndet nach Einbrechern

Zwei Männer sollen in Wilmersdorf in Büroräume eingebrochen sein. Nun bittet die Berliner Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

In Charlottenburg sind zwei Männer in Büroräume eingebrochen. Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann?

In Charlottenburg sind zwei Männer in Büroräume eingebrochen. Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Polizei Berlin

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe bei der Suche nach zwei mutmaßlichen Einbrechern. Die beiden abgebildeten Männer verschafften sich am Mittwoch, den 14. September 2022, gegen 20.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen einer Firma an der Lietzenburger Straße in Wilmersdorf. In den Büros durchsuchten die gesuchten Tatverdächtigen Schränke und Behältnisse. Dabei entwendeten sie mehrere Laptops und eine Fotokamera.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zur Identität bzw. zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen machen? Wer kann sonstige Hinweise zu dem Einbruch gegen?

Tatverdächtiger 1: Dieser Mann und sein Komplize sollen in Charlottenburg in Büroräume eingedrungen sein. Polizei Berlin

Tatverdächtiger 2: Ein junger Mann mit schwarzem Basecap. Polizei Berlin

Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Direktion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75 in 13597 Berlin-Spandau unter den Rufnummern (030) 4664-272 100 (während der Bürodienstzeit) und (030) 4664-271 100 (außerhalb der Bürodienstzeit) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.