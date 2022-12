Lärm in der Wohnung verrät Drogenhändler Zu viel Lärm in seiner Wohnung hat einen Drogendealer in Berlin verraten. Polizisten klopften am Montagvormittag in Friedrichshain an seine Tür, um einer Bes... dpa

Berlin -Zu viel Lärm in seiner Wohnung hat einen Drogendealer in Berlin verraten. Polizisten klopften am Montagvormittag in Friedrichshain an seine Tür, um einer Beschwerde von Nachbarn nachzugehen, wie die Polizei am Dienstag twitterte. „Als geöffnet wurde, wehte ihnen intensiver Drogengeruch entgegen.“ Es folgte eine Durchsuchung bei dem 27-jährigen Mieter. Die Polizei fand und beschlagnahmte vier Kilogramm Rauschgift, darunter Cannabis, LSD, das Aufputschmittel Speed sowie Pilze.