Lärm-Klage abgewiesen: Kuhglocken dürfen weiter läuten Nachbarn eines Landwirts in Oberbayern fühlen sich durch das Gebimmel von Kuhglocken belästigt und klagen. Ein Gericht fällte nun ein Urteil. dpa

ARCHIV - Eine Kuh steht auf einer Weide. Sie trägt eine traditionelle Glocke um den Hals. Sven Hoppe/dpa

Wolfratshausen -Nach einem Gerichtsurteil dürfen Kühe auf einer Weide in einem oberbayerischen Dorf weiter Glocken tragen. Eine Klage von Nachbarn gegen einen Landwirt in Greiling wegen Lärmbelästigung habe das Amtsgericht in Wolfratshausen abgewiesen, teilte eine Gerichtssprecherin am Donnerstag mit.