Hochzeiten, bei denen ein Elvis-Presley-Double den Pfarrer spielt, und oder Hochzeiten, die Presley zum Thema haben, sind in Las Vegas beliebt und ein echter Touristenmagnet. Jetzt sind in der Metropole, die für ihre Casinos und die wilden Partys weltweit bekannt ist, die Presley-Hochzeiten verboten worden. Hunderte Hochzeitsunternehmen und Dutzende Kapellen in Las Vegas sind von dem Verbot betroffen und befürchten nun Einbußen, wie das Las Vegas Review-Journal berichtet.

Die Authentic Brands Group (ABG), die Merchandising-Artikel im Zusammenhang mit Elvis Presley lizenziert, hat am 19. Mai eine Unterlassungserklärung an mehrere Kapellen in Las Vegas gerichtet. ABG ist ein Lizenzunternehmen, das die Nachlässe von Marilyn Monroe und Muhammad Ali verwaltet, und zu seinen Beteiligungen gehören etwa 50 Verbrauchermarken. In diesem Fall beabsichtigt ABG, die unbefugte Verwendung von „Elvis Presleys Namen, Ähnlichkeit, Stimmbild und andere Elemente von Elvis Presleys Persönlichkeit in Werbung, Waren und anderem“ zu stoppen. So heißt es in der Stellungnahme des Unternehmens.

„Das könnte unserer Branche sehr schaden“, sagte Melody Willis-Williams, Präsidentin von Vegas Weddings und Viva Las Vegas Weddings, am Montag. „Die meisten von uns sind kleine Unternehmen, und wir haben es mit einer Supermacht mit viel Geld zu tun. Die Anwaltskosten würden uns ruinieren.“