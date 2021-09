Berlin - Der angesichts schlechter Umfragewerte unter erheblichem Druck stehende Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) hat am Freitag für den Wahlkampf-Endspurt ein „Zukunftsteam“ vorgestellt. Es besteht aus vier Frauen und vier Männern. Dem Team gehören unter anderem der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) und Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU) an.

Die Union befindet sich seit Wochen in einem Umfragetief, auch die Beliebtheitswerte Laschets sind schlecht. In Umfragen liegt er deutlich hinter dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Vor diesem Hintergrund war in der Union schon seit Wochen über die Präsentation eines Teams rund um Laschet diskutiert worden, um so vor der Bundestagswahl am 26. September wieder in die Offensive zu kommen.

Das ist das Zukunftsteam: Acht Köpfe – Vier Frauen, vier Männer

Mit einem achtköpfigen Team um den früheren Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) geht Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) in die entscheidenden drei Wahlkampfwochen. Dazu gehören auch Digital-Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) und der Terrorismusexperte Peter Neumann sowie Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien, die sächsische Kultusministerin Barbara Klepsch, CDU-Vize Silvia Breher, der stellvertretende Unionsfraktionschef Andreas Jung sowie der Bundestagskandidat und Musikmanager Joe Chialo (alle CDU).