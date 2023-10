Lastenrad angefahren: Vater und Töchter verletzt

Berlin -Ein Lastenradfahrer und seine beiden Töchter sind am Lustgarten in Berlin-Mitte von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Mädchen im Alter von vier und sechs Jahren, die in dem Lastenrad waren, und ihr 47-jähriger Vater wurden nach dem Unfall auf der Karl-Liebknecht-Straße mit Verletzungen am Kopf in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Kinder wurden zur stationären Beobachtung aufgenommen, der Vater stationär behandelt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Vater vom Schloßplatz in die Straße Am Lustgarten fahren. Der 36-jährige Autofahrer hatte den Angaben nach Vorfahrt. Zudem befand sich kurz hinter der Unfallstelle eine Ampel, die für den Autofahrer Grün zeigte, wie es hieß. Ein weiteres Auto habe rechtzeitig bremsen können, sagte ein Sprecher.