Berlin - Ein Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen in Berlin-Schöneberg schwer verletzt worden. Der 26 Jahre alte Radfahrer soll nach ersten Erkenntnissen auf der Busspur gefahren sein, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dann habe er am Mittwochvormittag auf der Hauptstraße auf den mittleren Fahrstreifen wechseln wollen. Laut Polizei stieß er mit dem neben ihm fahrenden Lastwagen zusammen und stürzte auf die Straße. Der Lastwagen rollte mit dem Vorderrad über einen Fuß des Radfahrers. Der Mann kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Polizei ermittelt.