Latte macchiato mit Hafermilch: Tiroler Bauern stinksauer über Werbespot

Ein Werbevideo für den Tourismus in Tirol hat bei den ansässigen Bauern für viel Ärger gesorgt. Wie die österreichische Zeitung Der Standard berichtete, erschien bereits vor drei Jahren ein Video unter dem Motto „Come as you are – in Tirol ist jeder willkommen“. Nun erhitzt der kurze Film die Gemüter.

Im Video zu sehen ist die Gruselfigur Krampus, die in einer Winternacht in ein Lokal in einem Dorf eintritt. Die Gäste sind zunächst verwundert, doch es stellt sich heraus, dass Krampus einem Kind nur den verlorenen Handschuh wiederbringen will. Als Dankeschön fragt ihn die Gastgeberin im Tiroler Dialekt: „Kann ich dir etwas Gutes tun?“ Der Krampus bestellt einen Latte macchiato mit Hafermilch.

Der Werbespot stößt nun auf Verärgerung bei der Tiroler Landwirtschaftskammer. In dem Video werde die „tägliche Arbeit der Bauernfamilien“ nicht „entsprechend respektiert“, sagte Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger am Dienstag gegenüber dem Österreichischen Rundfunk. Er sei „schockiert“ wegen der fehlenden Sensibilität bei der Tirol-Werbung.

Die Kampagne soll nun abgebrochen und der Werbefilm überarbeitet werden, obwohl dieser sogar bei den Cannes Corporate Media & TV Awards ausgezeichnet wurde.