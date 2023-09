Am zweiten Tag in Folge haben Klimaaktivisten der Letzten Generation am Freitagmorgen mehrere Straßen in Berlin mit Laufblockaden behindert. Dabei gehen die Aktivistinnen und Aktivisten im Schrittempo über die Straße, wobei Autos nur langsam hinter ihnen her fahren können. Nach Angaben der Letzten Generation sind von den Blockaden unter anderem der Sachsendamm und die Konstanzer Straße betroffen.

Die Berliner Polizei bestätigte auf X (ehemals Twitter) die Protestaktionen am Freitagmorgen. Sie bittet Autofahrerinnen und Autofahrer darum, die Ruhe zu bewahren und nicht einzugreifen. Drei Blockaden seien von Polizisten bereits im Vorfeld verhindert worden.

Guten Morgen #Berlin,

die Angehörigen der sog. "Letzten Generation" sind aktuell wieder in der Stadt unterwegs. An drei Kreuzungen konnten unsere Kolleg. die Blockaden verhindern. An anderen Orten kann es kurzzeitig zu Einschränkungen kommen. Bitte bewahren Sie Ruhe & greifen… — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) September 22, 2023

Bereits am Vortag gingen die Aktivistinnen und Aktivisten für mehr Klimaschutz auf die Straße. Die Berliner Polizei sprach im Nachgang von insgesamt etwa 38 Aktionen stadtweit.