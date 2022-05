In Berlin sind am Samstag und Sonntag wegen verschiedener Laufveranstaltungen etliche Straßen gesperrt. Das geht aus einer Meldung der Berliner Verkehrsinformationszentrale hervor. Diese Strecken sollten Autofahrerinnen und Autofahrer meiden.

Sperrungen am Samstag

Frauenlauf im Tiergarten: Am Samstag, den 14.5.2022 findet in Tiergarten der 37. Frauenlauf Berlin statt. Für die Auf- und Abbauarbeiten ist die Straße des 17. Juni ab 14.5.2022, ca. 3 Uhr morgens bis 15.5.2022, ca. 2 Uhr morgens in beiden Richtungen zwischen Großer Stern und 18. März sowie die Yitzhak-Rabin-Straße für den Autoverkehr gesperrt. In der Zeit von 14 bis 20 Uhr kann es rund um den Tiergarten zu zusätzlichen Verkehrseinschränkungen kommen. Rund 10.000 Teilnehmerinnen werden erwartet.

Startzeiten:

14.00 Uhr: 10 km Walking (2 Runden)

14.05 Uhr: 10 km Nordic Walking (2 Runden)

14.20 Uhr: 500–1000 m Bambinilauf

15.40 Uhr: 5 km Lauf mit Zeitmessung

16.10 Uhr: 5 km Lauf ohne Zeitmessung inkl. Schülerinnen

16.40 Uhr: 5 km Walking

16.45 Uhr: 5 km Nordic Walking

18.00 Uhr: 10 km Lauf (2 Runden)

ca. 19.45 Uhr: Zielschluss

Kinderfahrraddemonstration Kidical Mass: Am Samstag und Sonntag finden außerdem Kinderfahrraddemonstrationen in verschiedenen Stadtteilen Berlins statt. In Berlin werden dem Verein Changing Cities zufolge 10.000 teilnehmende Kinder erwartet. Auch hier müssen sich Verkehrsteilnehmende auf Einschränkungen einstellen.

Am Sonnabend starten über den Tag verteilt Demonstrationen am Nettelbeckplatz in Mitte, dem Schmollerplatz in Alt-Treptow, am Bierpinsel nahe dem U-Bahnhof Schloßstraße, am Bahnhof Charlottenburg, dem Frankfurter Tor in Friedrichshain, an der Ossietzkystraße in Pankow, der Grundschule an der Peckwisch in Reinickendorf, an der Bushaltestelle am Waldsee, ebenfalls in Reinickendorf, und am Freizeitzentrum Marzahn.

🏃‍♀️🏃🏃‍♂️ Am kommenden #Wochenende (14.05./15.05.) kommt es aufgrund mehrerer #Laufveranstaltungen zu umfangreichen #Verkehrseinschränkungen. Wir empfehlen die Innenstadt über die A100 zu umfahren oder auf S+U Bahnen auszuweichen. 🏃‍♀️🏃🏃‍♂️

🏃‍♀️🏃🏃‍♂️ Am kommenden #Wochenende (14.05./15.05.) kommt es aufgrund mehrerer #Laufveranstaltungen zu umfangreichen #Verkehrseinschränkungen. Wir empfehlen die Innenstadt über die A100 zu umfahren oder auf S+U Bahnen auszuweichen. 🏃‍♀️🏃🏃‍♂️

➡️ https://t.co/R9oKXX8sLs pic.twitter.com/SQAed9p22F — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) May 13, 2022

Sperrungen am Sonntag

S25-Lauf in Berlin: Im gesamten Innenstadtbereich kann es in der Zeit von ca. 9–14 Uhr am Sonntag aufgrund von umfangreichen Streckensperrungen und Halteverboten rund um die Veranstaltung zu Einschränkungen im Straßenverkehr kommen. Die Verkehrsinformationszentrale empfiehlt, die Innenstadt über die A100 zu umfahren und auf S- und U-Bahnen auszuweichen. Für die Dauer der Straßensperrungen werden die womöglich betroffenen Bus- und Tramlinien unterbrochen oder umgeleitet. Die BVG informiert kurzfristig darüber.

Laufstrecke: Olympischer Platz – Steubenplatz – Reichsstraße – Kaiserdamm – Bismarckstraße – Straße des 17. Juni – Unter den Linden – Markgrafenstraße – Leipziger Straße – Tiergartenstraße – An der Urania – Kurfürstendamm – Leipziger Straße – Kantstraße – Neue Kantstraße – Masurenallee – Reichsstraße – Olympische Straße – Coubertinplatz – Olympiastadion

Zeiten:

10.00 Uhr: Start 25 km, Halbmarathon, 10 km, 5 x 5 km Staffellauf

10.15 Uhr: Start Kinderlauf

10.30–13.30 Uhr: Zieleinläufe & Siegerehrungen im Stadion

13.30 Uhr: Zieleinlauf der letzten Läufer

13.45 Uhr: Abmoderation

16.30 Uhr: Veranstaltungsende

17.00 Uhr: Räumung Veranstaltungsgelände

Kinderfahrraddemonstration Kidical Mass: Am Sonntag gehen die Demonstrationen am S-Bahnhof Lichtenberg, am Rathaus Tempelhof sowie an der Jugendverkehrsschule am Sachsendamm in Schöneberg weiter.