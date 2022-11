Laura Karasek wird neue Gastgeberin der „NDR Quizshow“ Sie moderierte „Zart am Limit“ und sprach mit anderen über die eigenen Väter. Nun ist Laura Karasek mit einer Quizshow im Fernsehen. Damit habe sie sich eine... dpa

ARCHIV - Laura Karasek übernimmt die Moderation der «NDR Quizshow». Markus Scholz/dpa

Hamburg -Laura Karasek tritt in die Fußstapfen von Jörg Pilawa und übernimmt die Moderation der „NDR Quizshow“. Die 40-Jährige werde noch in diesem Jahr mit der neuen Aufgabe starten, wie der Norddeutsche Rundfunk am Freitag in Hamburg mitteilte. So soll sie am 28. Dezember, 22.30 Uhr, mit einem großen Prominentenspecial auf Sendung gehen.