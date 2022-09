Der Bund könnte laut Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg weitere Anteile am kriselnden Energieversorger Uniper übernehmen. Um einen Zusammenbruch des Stromnetzes zu verhindern, sei eine Ausweitung der staatlichen Beteiligung auf insgesamt 50 Prozent denkbar, wie eine anonyme Quelle bestätigt habe. Auch eine komplette Verstaatlichung des bisher größten Importeurs von russischem Erdgas werde immer wahrscheinlicher. Ob es dazu tatsächlich kommt, ist allerdings fraglich.

Bereits Ende Juli hatte der Bund zur Stabilisierung des in Schieflage geratenen Unternehmens eine Kapitalerhöhung von rund 267 Millionen Euro beschlossen. Damit erhöhte sich der Anteil des Bundes an Uniper auf etwa 30 Prozent. Angesichts ausbleibender russischer Gaslieferungen ist das Unternehmen derzeit gezwungen, teureres Gas anderer Anbieter einzukaufen, um weiterhin bestehende Verträge erfüllen zu können.

Linke-Chefs: Energiekonzerne grundsätzlich verstaatlichen

Vor Kurzem hatten sich auch die Co-Vorsitzenden der Linkspartei, Janine Wissler und Martin Schirdewan, bei ihrer Vorstandsklausur für eine generelle Verstaatlichung von Energiekonzernen ausgesprochen. In dem am Wochenende vorgestellten Papier wurden unter anderem konkrete rechtliche Möglichkeiten zur „Vergesellschaftung“ am Beispiel Unipers erörtert.

„Strom- und Wärmenetze gehören ebenso wie große Energiekonzerne in die öffentliche Hand und unter demokratische Kontrolle“, sagte Schirdewan dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Seine Partei wolle Steuergelder „nicht mehr für die Rettung der Gewinne der Aktienbesitzenden verpulvern, sondern nachhaltig für die Übernahme der Konzerne einsetzen“. Die staatliche Kreditbank KfW hatte Uniper im Juli ein Darlehen in Höhe von 9 Milliarden Euro zugesichert – welches mittlerweile vollständig aufgebracht sei.

Außerdem wurde der Düsseldorfer Gasversorger zuletzt heftig für den Umgang mit in Anspruch genommenen Steuergeldern kritisiert, weil der krisengebeutelte Konzern trotz Insolvenzgefahr ein teures Gala-Dinner bei einem Branchentreffen in Mailand gesponsert hatte.