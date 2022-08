Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist nach eigenen Angaben viermal geimpft. Das hat er mehrfach mitgeteilt, zuletzt als er seine Corona-Infektion bekanntgab. Wann das war, wollen weder er noch sein Ministerium auf Nachfrage sagen. Eine Überprüfung seiner digitalen Impfzertifikate mit der App CovPassCheck ergab jetzt, dass zumindest die letzte digital vermerkte Impfung vor 271 Tagen stattgefunden hat, also Mitte November 2021. Sie ist als „Auffrischungsimpfung“ vermerkt.

Woher stammt die Information? Der Gesundheitsminister hatte seinen digitalen Impfpass samt QR-Code am Freitag auf einer Pressekonferenz in die Kameras gehalten und wurde dabei offiziell und ausgiebig gefilmt und fotografiert. Auf vielen der Fotos ist das Zertifikat des Ministers zu sehen. Es lässt sich wie Millionen anderer Zertifikate mit wenigen Clicks ganz legal per CovPassCheck überprüfen.

Wie oft ist Karl Lauterbach geimpft?

Ob die Impfung vor 271 Tagen die erste, zweite, dritte oder vierte Impfung des Gesundheitsministers war, ist per CovPassCheck zwar nicht ersichtlich. Sollte die App von Lauterbach aber tatsächlich alle erfolgten Impfungen dokumentieren, würde das bedeuten, dass Lauterbach bereits im November 2021 zum vierten Mal geimpft wurde. Damals war die vierte Impfung zumindest offiziell aber noch kein Thema.

Zuletzt wollte die Journalistin Janina Lionello des Nachrichtenformats „Achtung, Reichelt!“ wissen, wie lange die letzte Impfung von Lauterbach zurückliegt. Das Bundesgesundheitsministerium verweigert diese Auskunft nach Lionellos Angaben. Sie zitiert einen Sprecher des Ministeriums: „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht in Details zu medizinischen Angelegenheiten gehen können.“