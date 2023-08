In der Frage um Waffenlieferungen in die Ukraine sind sich die Deutschen uneinig. Wie bereits bei den Kampfflugzeugen gibt es auch bei den Marschflugkörpern „Taurus“ Diskussionsbedarf. Derzeit prüft die Bundesregierung, ob und wie der Flugkörper geliefert werden kann. 52 Prozent der deutschen Wähler sind einer Umfrage der ARD zufolge gegen die Lieferung der Flugkörper, die Entfernungen von bis zu 500 Kilometer erreichen können – und damit auch russisches Territorium. 36 Prozent sprechen sich dafür aus und 12 Prozent enthalten sich.

Dabei gibt es ein Ost-West-Gefälle: Demnach sind 40 Prozent der Westdeutschen für die Lieferung, aber nur 21 Prozent der Ostdeutschen. Die Stimmung variiert auch unter den Wählern verschiedener Parteien. Die 68 Prozent der Parteianhänger von den Grünen sind pro Lieferung und 23 Prozent dagegen. Mehrheitlich für die Lieferung sind auch FDP-Parteigänger, mit 56 Prozent. Uneins sind sich CDU, mit 45 Prozent dafür und 48 Prozent dagegen, und die SPD, mit je 42 Prozent dafür und dagegen. Besonders kritisch sehen Anhänger der AfD die Lieferungen: Nur 18 Prozent sprechen sich für die Lieferungen aus.

Die Ukraine fordert seit längerem von der Bundesregierung die Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper für die Verteidigung gegen Russland. Kanzler Olaf Scholz äußerte sich am Sonntag zurückhaltend. Im ZDF-„Sommerinterview“ sagte der SPD-Politiker, so wie in der Vergangenheit werde die Bundesregierung jede einzelne Entscheidung immer sehr sorgfältig überprüfen – was gehe, was Sinn mache, was der deutsche Beitrag sein könne. (mit dpa)