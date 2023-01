Lauter Beichten - Sievers untersucht den Tod eines „Engels“ Der Sylter Kommissar Carl Sievers legt sich schnell fest im neuen ZDF-Krimi „Sievers und die letzte Beichte“: Er ist überzeugt von dem Motiv und übersieht da... Simona Block , dpa

Sylt -Ein Sarg wird in die Erde gelassen, Polizisten stehen ums offene Grab auf dem Inselfriedhof. Auch Feldmann (Oliver Wnuk) und Ina Berendsen (Julia Brendler) nehmen von einem gestorbenen Kollegen Abschied und werfen Sand hinunter. Als einer Beamtin mit den Blumen auch die teure Uhr in die Grube fällt, steigt Feldmann hinab - und greift in eine Hand in der Erde. „Also da lag ne zweite Leiche unter dem Sarg“, informiert Ina den Sylter Hauptkommissar Carl Sievers (Peter Heinrich Brix). Er hat das Begräbnis im neuen „Nord Nord Mord“-Krimi „Sievers und die letzte Beichte“ verpasst - die nunmehr zehnte Folge der ZDF-Reihe mit diesem Ermittlertrio ist diesen Montag (16.1.) um 20.15 Uhr zu sehen.