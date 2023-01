Lauterbach plant Sommerurlaub - „Pausen braucht jeder“ Er ist ein Mahner zur Vorsicht in der Corona-Pandemie - doch im Sommer will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nach eigenen Angaben wieder in den Urla... dpa

Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit, spricht bei einer Pressekonferenz. Carsten Koall/dpa

Berlin -Er ist ein Mahner zur Vorsicht in der Corona-Pandemie - doch im Sommer will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nach eigenen Angaben wieder in den Urlaub fahren. „Pausen braucht jeder zum Regenerieren“, sagte der SPD-Politiker dem Nachrichtenmagazin „Stern“. Den vergangenen Sommer habe er genutzt, um eine Corona-Strategie für den Herbst zu entwickeln. „Das war nötig und hat sich gelohnt“, sagte er rückblickend. „Aber das lässt sich nicht wiederholen.“