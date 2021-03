Berlin - SPD-Politiker Karl Lauterbach hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, an Ostern möglichst auf Reisen zu verzichten. „Reisen sollten an Ostern möglichst nicht unternommen werden, erst recht keine Flugreisen“, sagte Lauterbach der Düsseldorfer Rheinischen Post vom Montag. Erst am Wochenende hatte Lauterbach via Twitter dazu aufgerufen, alle Lockerungen so schnell wie möglich auszusetzen.

Jetzt legt Lauterbach nach. Er fordert von Bund und Ländern konkrete Regelungen für die bevorstehenden Feiertage. „Wir werden Konzepte wie an Weihnachten brauchen, damit Familientreffen an Ostern nicht zu einem Anstieg der Infektionszahlen führen“, so Lauterbach.

Nachfrage nach Mallorca-Flügen steigt sprunghaft an

CSU-Generalsekretär Markus Blume warnte am Sonntagabend in der Sendung Bild Live vor Urlaubsreisen nach Mallorca. „Ich finde Inzidenzhopping gefährlich. Wir erleben überall in Europa immer neue Ausbrüche. Wir müssen mit diesem Ping-Pong-Spiel aufhören“, sagte Blume. Die Linie der Bundesregierung bleibe, „auf alle nicht notwendigen Bewegungen zu verzichten“.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte am Freitag erklärt, dass die Einstufung von Mallorca, den übrigen Balearen und weiterer Gebiete Spaniens als Risiko-Gebiete zurückgenommen wurde. Gleiches gilt für einige Regionen in Portugal und in Dänemark. Die Nachfrage nach Mallorca-Flügen stieg sprunghaft.