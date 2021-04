(1) Diese Grafik aus Israel zeigt, was vor uns liegt . Ziemlich klar ist, dass die Covid Impfung sowohl die Fallzahlen als auch die Sterblichkeit stark senken, wenn mehr als 50% der Bevölkerung Erstimpfung haben. Das erreichen wir Ende Mai. Es fehlen also noch 6 Wochen. Was tun? pic.twitter.com/Ev29i9dZCk