Berlin - Aerosol-Forscher hatten die Bundesregierung in einem Brief aufgefordert, die Corona-Politik zu überdenken. Dafür haben sie Kritik erfahren. Die Menschen müssten dafür sensibilisiert werden, dass sich drinnen zu Ansteckungen mit dem Virus kommt, heißt es in dem Brief. In Wohnungen, Büros, Klassenräumen, Wohnanlagen und Betreuungseinrichtungen müssten Maßnahmen ergriffen werden. Debatten über das Flanieren auf Flusspromenaden, den Aufenthalt in Biergärten, das Joggen oder Radfahren seien hingegen kontraproduktiv.

Für diese Forderung gab es Kritik von Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach (SPD). Der prominente Wissenschaftler und Abgeordnete twitterte. „Risiko besteht in Innenräumen: stimmt. Risiko besteht NUR in Innenräumen: falsch. Dropletinfektion draussen ergänzt Aerosolübertragung. Dazu: Treffen am Abend beginnen oft draussen und enden drinnen. Studien zeigen daher, erwartungsgemäss, das Ausgangsbeschränkugen wirken“, schrieb er.

(1) Risiko besteht in Innenräumen: stimmt. Risiko besteht NUR in Innenräumen: falsch. Dropletinfektion draussen ergänzt Aerosolübertragung. Dazu: Treffen am Abend beginnen oft draussen und enden drinnen. Studien zeigen daher, erwartungsgemäss, das Ausgangsbeschränkugen wirken https://t.co/BKGY2mVEYt — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) April 12, 2021

Darüber hinaus hat sich dafür ausgesprochen, die Impfreihenfolge beizubehalten, um die Schwächere und Menschen mit Migrationshintergrund besser zu schützen.