„Law & Order“-Star Richard Belzer ist tot „Ikonisch“, „einfach urkomisch“: Als scharfzüngiger Detektiv John Munch wurde Richard Belzer in den 1990er Jahren bekannt. Nun ist er gestorben. dpa

ARCHIV - Richard Belzer bei der Eröffnung des Tribeca Film Festivals 2013. Charles Sykes/Invision/AP/dpa

Los Angeles -Der US-amerikanische Schauspieler Richard Belzer, der vor allem als zynischer Detektiv in der Serie „Law & Order: Special Victims Unit“ bekannt war, ist tot. Belzer sei am Sonntag „friedlich“ in seinem Haus in Frankreich gestorben, mit seiner Frau und seiner Stieftochter an seiner Seite, teilte Belzers Manager Eric Gardner der Deutschen Presse-Agentur mit. Er wurde 78 Jahre alt.