Lawinenunglück in den Alpen: Mindestens vier Tote und mehrere Verletzte

Rettungskräfte suchen nach weiteren möglichen Opfern an einem Gletscher nahe dem Montblanc.

Ein Banner weist auf erhöhte Lawinengefahr in den französischen Alpen hin. Dennis Charlet/AFP

Bei einem Lawinenglück in den französischen Alpen sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Mehrere weitere Menschen seien verletzt worden, teilte am Sonntag der französische Innenminister Gérald Darmanin im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

Das Unglück ereignete sich am Sonntagvormittag am Armancette-Gletscher. Der Gletscher liegt in der Gemeinde Contamines-Montjoie nahe dem Montblanc. Laut der Präfektur des Verwaltungsbezirks Haute-Savoie war die Lawine 1000 Meter lang und 100 Meter breit.

HAUTE-SAVOIE : Au moins quatre morts et plusieurs blessés dans une avalanche aux Contamines-Montjoie sur le glacier d’Armancette.pic.twitter.com/1NCQJ2EliX — Infos Françaises (@InfosFrancaises) April 9, 2023

Die Arbeiten der Bergungskräfte waren nach Angaben Darmanins am Sonntagnachmittag noch im Gange. Die Opferbilanz sei nur „provisorisch“. Die Rettungsteams setzten nach Angaben der Präfektur bei der Suche nach möglichen weiteren Opfern auch Hubschrauber und Spürhunde ein.

Der Montblanc (auch Mont Blanc geschrieben, italienisch Monte Bianco, auf Deutsch „Weißer Berg“) ist der höchste Berg der Alpen.