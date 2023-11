Lawrence Faucette: Zweiter Mensch mit implantiertem Schweineherz gestorben

Der zweite Mensch weltweit, dem ein genetisch verändertes Schweineherz eingesetzt wurde, ist in den USA verstorben. Wie die Universitätsklinik in Maryland mitteilt, erhielt der 58-jährige Lawrence Faucette am 20. September die Transplantation und lebte danach noch fast sechs Wochen.

Lawrence Faucette hatte nach seiner Operation erhebliche Fortschritte gemacht, nahm an Physiotherapie teil, verbrachte Zeit mit Familienmitgliedern und spielte Karten mit seiner Frau Ann. Sein Körper nahm das neue Organ gut an. In den letzten Tagen zeigte sein Herz allerdings erste Anzeichen einer Abstoßung, heißt es vom Krankenhaus. Trotz größter Bemühungen des medizinischen Teams erlag Faucette schließlich am 30. Oktober seiner Krankheit.

Lawrence Faucette: Schweineherz war seine letzte Chance

Der 58-Jährige kam am Donnerstag, den 14. September, zum ersten Mal als Patient in das Krankenhaus nach Maryland. Als er ins Krankenhaus kam, befand er sich im Endstadium einer Herzinsuffizienz. Kurz vor der Operation blieb sein Herz stehen und er musste wiederbelebt werden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Faucette kam aufgrund seiner fortgeschrittenen Erkrankungen, einschließlich einer peripheren Gefäßerkrankung, nicht für eine herkömmliche Herztransplantation infrage. Am 15. September erteilte die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) eine Notfallgenehmigung für die Implantation eines Schweineherzens, in der Hoffnung, Faucettes Leben zu verlängern.

Trotz Faucettes Tod sprechen die Ärzte in Maryland von einer monumentalen Leistung in der Transplantationsmedizin. Schließlich seien auch Jahre vergangen, ehe erfolgreich Lungen transplantiert werden konnten.