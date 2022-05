Ein Hitler-Vergleich des russischen Außenministers Sergej Lawrow im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg hat international Empörung ausgelöst. Der israelische Regierungschef Naftali Bennett prangerte am Montag Lawrows „Lügen“ an. Der jüdische Staatschef der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, bezeichnete die Äußerungen als „antisemitisch“ und warf Russland vor, in der Ukraine einen „totalen Krieg“ zu führen. Auch die Bundesregierung in Berlin warf Lawrow „Propaganda“ vor.

Lawrow hatte in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit dem italienischen Sender Mediaset erneut behauptet, in der ukrainischen Regierung gebe es Neonazis. Der ukrainische Präsident Selenskyj habe die Frage aufgeworfen, „welche Art von Nazismus“ in der Ukraine vorherrschen könne angesichts der Tatsache, „dass er selbst jüdisch ist“, sagte Lawrow. Dann fügte er hinzu: „Ich könnte mich irren, aber Hitler hatte auch jüdisches Blut.“

„Verbrannte Ruinen ganzer Städte und Dörfer“

Das russische Außenministerium veröffentlichte anschließend eine Mitschrift von Lawrows Äußerungen. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat Kreml-Chef Wladimir Putin mehrfach erklärt, das Nachbarland „demilitarisieren“ und „entnazifizieren“ zu wollen. Selenskyj selbst bezeichnete die Äußerungen Lawrows als „antisemitisch“ und sagte, sie zeigten, dass Russland „alle Lektionen des Zweiten Weltkriegs vergessen“ habe. Es sei „kein Zufall“, dass Russland einen „so genannten totalen Krieg“ führe, um „alles Lebendige zu vernichten“. Es blieben nur die „verbrannten Ruinen ganzer Städte und Dörfer übrig“, fügte er hinzu.

Bennett erklärte, der russische Außenminister habe de facto „den Juden selbst vorgeworfen, die schrecklichsten Verbrechen der Geschichte“ begangen zu haben, die gegen sie verübt worden seien. „Kein Krieg in unserer Zeit ist wie der Holocaust oder mit dem Holocaust vergleichbar“, erklärte der Regierungschef. Israels Außenminister Jair Lapid bezeichnete Lawrows Äußerungen als „skandalös“ und „unverzeihlich“. Er habe den russischen Botschafter einbestellt, um eine „Klarstellung“ zu fordern. „Juden haben sich während des Holocaust nicht selbst ermordet“, betonte der Außenminister. „Das niedrigste Niveau von Rassismus gegen Juden ist es, Juden selbst des Antisemitismus zu bezichtigen.“

„Tiefverwurzelter Antisemitismus der russischen Eliten“

In Berlin sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit, die von Lawrow vorgetragene „russische Propaganda“ bedürfe keines weiteren Kommentars. „Das ist absurd“, sagte er über Lawrows Einlassungen. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba schrieb im Onlinedienst Twitter, Lawrows Äußerungen verdeutlichten den „tiefverwurzelten Antisemitismus der russischen Eliten“. Lawrows „abscheuliche Bemerkungen stellen eine Beleidigung von Präsident Wolodymyr Selenskyj, der Ukraine, Israels und des jüdischen Volkes dar“.

Selenskyj hatte Israel Ende März in einer Rede vor der Knesset aufgefordert, sein Land im Kampf gegen die russischen Truppen stärker zu unterstützen. Israel unterstützt die Ukraine im Kampf gegen die russischen Truppen unter anderem mit Helmen und kugelsicheren Westen, hat nach offiziellen Angaben in jüngster Zeit aber keine Waffen in das Land geliefert. Traditionell pflegt Israel sowohl zur Ukraine als auch zu Russland gute Beziehungen. Nach Beginn der russischen Invasion am 24. Februar hatte sich Regierungschef Naftali Bennett um eine Vermittlung zwischen Kiew und Moskau bemüht.