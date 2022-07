Der Song Layla kommt jetzt auch in einer englischen Version. Das sagte der Produzent Matthias Distel, auch bekannt als Ikke Hüftgold, in dem Format „Achtung, Reichelt“. Distel versteht die Aufregung um das Lied nicht und sieht Layla gar als Hymne der Freihheit. Politiker hätten sich in den letzten Jahren zu sehr daran gewöhnt, „etwas zu verbieten, wenn es ihnen nicht passt“, heißt es in dem neuen Format des früheren Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt.

Distel sagt: „Wir wurden getreten, drei Jahre lang, in unserer Freiheit, Musik zu machen. Wir halten dieses Land mit unserer Party am Leben, und zwar psychisch am Leben, weil die Menschen einfach mal Spaß im Kopf haben.“ Zudem verrät Distel die ersten Textpassagen der englischen Version von Layla. Sie lauten: „I have a cat house, and a lady boss named Layla. She is a hot chick, hotter than a fire.“

Die deutsche Version wird am Sonntagvormittag im ZDF-Fernsehgarten mit Moderatorin Andrea Kiewel zu hören sein - im Original. Das teilte eine Sendersprecherin in München auf Anfrage mit, berichtet die Welt. „Der ZDF-Fernsehgarten lädt am (...) 31. Juli (...) im Rahmen seiner „Mallorca vs. Oktoberfest“-Folge die bekanntesten und erfolgreichsten Acts der Mallorca- und Oktoberfest-Partyszene ein. Auch DJ Robin & Schürze werden mit ihrem Song „Layla“ dabei sein“, hieß es dem Bericht zufolge in der Erklärung.

Keine entschärfte Layla-Version im ZDF

Zu Berichten, dass der Songe in einer entschärften Variante gespielt werde, sagt die Sprecherin, dass es das Lied „bisher nur in einer Version gibt“. Undweiter : „Das Produktionsteam des Songs hat für einen späteren Zeitpunkt angekündigt, eine geänderte Version von Layla zu produzieren. Das geschieht aber vollkommen unabhängig vom ZDF.“

Der Song von DJ Robin & Schürze um eine Puffmutter mit dem Namen Layla wird teils als sexistisch kritisiert. Der Song steht seit Wochen an der Spitze der Single-Charts.