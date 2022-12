Lebensgefährliche Messerattacke in Friedrichshain: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach einem schweren Übergriff am Samstag den 26. November 2022 nach Zeugen. Gegen 8.15 Uhr kam es demnach an der Ecke Warschauer Straße/Kopernikusstraße in Berlin-Friedrichshain zu einer gefährlichen Körperverletzung. Dabei wurde ein 27-jähriger Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Zwei 26-jährige Tatverdächtige waren nach dem Vorfall festgenommen worden.

Der 27-Jährige war zunächst in der Warschauer Straße mit mehreren Personen in Streit geraten. Nachdem er sich von dem Ort entfernt hatte, sollen ihm die Personen gefolgt sein und an der Ecke Warschauer Straße/Kopernikusstraße auf ihn eingeschlagen haben. Zudem soll einer von ihnen mutmaßlich mit einem Messer auf ihn eingestochen haben, teilte die Berliner Polizei kurz nach der mutmaßlichen Tat mit. Der Mann war in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er notoperiert wurde.

Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe bei der Aufklärung des Falls.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat die Tat beobachtet oder hat sonst sachdienliche Wahrnehmungen am Tatort oder im Umfeld gemacht?

Wer hat zur Tatzeit Fotos oder Videoaufnahmen im Bereich des Tatortes gemacht und kann diese der Polizei Berlin zur Verfügung stellen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) in der Perleberger Str. 61A, in 10559 Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664-574300 oder per E-Mail an mailto:Dir5K43@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.Videos, Bilder oder Texte können auch über das be.hinweisportal.de der Berliner Polizei zum Fall „Warschauer Straße/Kopernikusstraße – Messerangriff“ hochgeladen werden.