Lebloser Mensch nach Brand in Hof gefunden

Nuthe-Urstromtal -Nach einem Brand in einem Bauernhof in Nuthe-Urstromtal (Landkreis Teltow-Fläming) bei Luckenwalde hat die Feuerwehr beim Löschen einen leblosen Menschen gefunden. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen aufgenommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Details zu der toten Person lagen zunächst nicht vor. Die Ursache für den Brand am frühen Sonntagmorgen in dem Hof im Ortsteil Frankenförde war ebenfalls zunächst unklar. Das Wohngebäude des Dreiseitenhofes brannte nach Polizeiangaben komplett aus.