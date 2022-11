Leeres Auto auf Bahnübergang - ICE kollidiert mit Fahrzeug Wer parkt sein Auto auf einem Bahngleis? In Bonn kann ein ICE nicht mehr rechtzeitig bremsen und rast hinein. Verletzte gibt es nicht. Doch der Schaden geht ... dpa

HANDOUT - Der Unfallort auf einem Bahnübergang. In dem Fahreug befanden sich keine Menschen, wie die Feuerwehr mitteilte. Auch der ICE sei stark beschädigt worden, sagte ein Polizeisprecher. Bonn/dpa --/Feuerwehr und Rettungsdienst

Bonn -Ein ICE ist in Bonn in der Nacht zu Donnerstag in ein auf den Gleisen stehendes Auto hineingefahren. In dem Wagen befanden sich keine Menschen, wie die Feuerwehr mitteilte. Auch die Menschen an Bord des Zuges blieben unverletzt. Trotz einer eingeleiteten Notbremsung konnte der Zug einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug im Stadtteil Gronau nicht mehr verhindern. Am Auto entstand Totalschaden. Auch der ICE sei stark beschädigt worden, sagte ein Polizeisprecher. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der Schaden mehr als 300.000 Euro.