Streik an Berliner Schulen: Am Dienstag und Mittwoch droht Unterrichtsausfall

Die GEW fordert kleinere Klassen und einen Tarifvertrag für Lehrkräfte. Der Berliner Senat hingegen sieht sich nicht in der Verantwortung.

Mit Transparenten stehen Teilnehmer an einer Demonstration zum Auftakt eines ganztägigen Warnstreiks an Berliner Schulen am Moritzplatz. Paul Zinken/dpa