Lehrer tritt Schülerin über Jahre hinweg in den Po – Gericht stellt Verfahren ein

Ein Sportlehrer hat in Krefeld vor Gericht gestanden, einer Schülerin über mehrere Jahre hinweg während des Unterrichts in den Hintern getreten zu haben. Das Amtsgericht stellte das Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung trotzdem ein. Allerdings muss der 64-Jährige 500 Euro an den Kinderschutzbund zahlen.

Die betroffene Schülerin, die inzwischen studiert, zeigte sich mit dem Ergebnis unzufrieden: „Ich war ja kein Einzelfall und der unterrichtet da ja weiter. Ich hätte mir auch mehr Geld für den Kinderschutzbund gewünscht.“ Erst nach Aufforderung der Staatsanwältin hatte sich der Angeklagte bei der als Nebenklägerin auftretenden inzwischen 19 Jahre alten Frau entschuldigt.

Lehrer hatte Schülerin zum ersten Mal getreten, als sie 14 war

Sie hatte berichtet, zum ersten Mal im Alter von etwa 14 Jahren von dem Mann getreten worden zu sein. Zwei Jahre später habe sich das wiederholt. Als sie dann Anfang Februar 2022 erneut und gleich drei Mal von dem Lehrer im Sportunterricht getreten wurde, habe es ihr gereicht und sie habe Anzeige erstattet.

Beim Prozessbeginn hatte der Gymnasiallehrer noch jeglichen Körperkontakt bestritten. Doch ein Schüler widersprach als Zeuge: Er habe nicht nur beobachtet, wie der Lehrer das Mädchen am Rande des Sportunterrichts ins Gesäß getreten habe, sondern auch, dass er es in den Schwitzkasten genommen habe. Dies sei aber nicht in Verletzungsabsicht geschehen.

Der Lehrer habe einen jovialen, kumpelhaften Umgang mit den Schülern an den Tag gelegt. Im Fall der betroffenen Schülerin habe er sie auffordern wollen, endlich ihr Handy wegzulegen, so der Zeuge. Eine weitere Schülerin sagte als Zeugin aus, sie sei ebenfalls von dem Sportlehrer getreten worden.