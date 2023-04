Leiche aus Bordell identifiziert Die in einem Bordell in Berlin-Friedrichshain tot aufgefundene Frau ist infolge „massiver Gewalt“ gestorben. Das habe die Obduktion der Leiche ergeben, teilt... dpa

Berlin -Die in einem Bordell in Berlin-Friedrichshain tot aufgefundene Frau ist infolge „massiver Gewalt“ gestorben. Das habe die Obduktion der Leiche ergeben, teilte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ berichtet. Bei dem Opfer handelt es sich nach Angaben des Sprechers um eine 1967 geborene chinesische Staatsbürgerin. Ihre Leiche war am vergangenen Montag in einer Wohnung des Bordells in der Weserstraße gefunden worden. Eine Mordkommission ermittelt.