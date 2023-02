Leiche bei Suche nach vermisster Mutter in England gefunden Bei der Suche nach einer seit Wochen vermissten Frau in Nordwestengland ist eine Leiche gefunden worden am Fluss Wyre in der Nähe der Stelle, an der die 45-J... dpa

Ein Zelt wird am Fluss Wyre aufgestellt, nachdem im Fluss eine Leiche gefunden worden ist. Jason Roberts/PA Wire/dpa

St Michael's on Wyre -Bei der Suche nach einer seit Wochen vermissten Mutter in Nordwestengland ist eine Leiche gefunden worden. Der leblose Körper sei im Fluss Wyre in der Nähe der Stelle entdeckt worden, an der die 45-Jährige zuletzt gesehen worden war, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Leiche sei noch nicht identifiziert worden.