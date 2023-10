Leiche im Kanal versenkt - Haftbefehl nach Tod einer Dreijährigen

Dinslaken -Nach dem Tod eines dreijährigen Kindes in Dinslaken im Rheinland sitzt der Vater wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung mit Todesfolge in Untersuchungshaft. Der 40-Jährige soll das Kind nach Angaben der Ermittler zur Strafe in einen Keller gesperrt und es nachdem es gestorben war im Rhein-Herne-Kanal versenkt haben.