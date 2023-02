Pankow: Leichen von Frau und Kind im Weißen See gefunden Passanten machten am Montagnachmittag die schreckliche Entdeckung. Eine Mordkommission hat die weiteren Ermittlungen übernommen. dpa

Ein Einsatzwagen der Polizei steht am Ufer des Weißen Sees in Pankow. Einsatzkräfte haben den Fundort der Leichen großräumig abgesperrt. dpa/vJörg Carstensen

Berlin -Im Weißen See in Berlin-Pankow sind am Montagnachmittag zwei Leichen gefunden worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei den Toten um eine Frau und ein kleines Kind. Eine Mordkommission übernahm die weiteren Ermittlungen. Ob sie von einem Verbrechen ausgeht, war zunächst unklar. Bisher gebe es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Ermittler versuchen nun herauszufinden, wie die Mutter mit ihrem Kind in den See gelangten. Eine Obduktion soll zudem die Todesursache und den Zeitpunkt des Todes klären.