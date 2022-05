#Zeugengesucht

Am Freitag den 13.05.22 wurde gg. 18 Uhr in #Rüdersdorf (MOL), in einem Waldstück an der Woltersdorfer Straße, ein 27-jähriger Mann tot aufgefunden.

Eine Mordkommission ermittelt.

Hinweise richten Sie bitte an:☎️ 03341/3300

Mehr Infos unter: https://t.co/JmYLV4tcYK pic.twitter.com/YFtD2VmgOh