Leiche in der Dahme nach Zeugenhinweis identifiziert

Berlin -Mit der Hilfe eines Zeugenhinweises hat die Berliner Polizei den toten Mann identifiziert, der Mitte Februar in der Dahme trieb. Es handelt sich um einen 43-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Landeskriminalamt ermittelt. Es gab den Angaben zufolge keine Spuren von Gewalteinwirkung. Der Tote war am 16. Februar an einem Bootsliegeplatz an der Gartenstraße im Ortsteil Köpenick entdeckt worden. Die Polizei bat die Bevölkerung Anfang der Woche um Hilfe bei der Aufklärung der Identität.