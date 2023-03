Die Leichen einer Frau und ihrem Kind wurden am Montag im Weißen See gefunden. Nun gibt es mehr Informationen über die Identität der Toten.

Leichen vom Weißen See: Mutter und Sohn identifiziert

Polizei und Rettungskräfte am Fundort der Leichen. Morris Pudwell

Die am Montagnachmittag im Weißen See gefundenen Leichen sind identifiziert worden. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Berlin mitteilte, handelt es sich bei den Toten um eine 29 Jahre alte Frau aus Weißensee und ihren 20 Monaten alten Sohn. Die Ermittlungen zu den Umständen ihres Todes dauern an.

Die Leichen wurden am Dienstag obduziert. Nach den vorläufigen Befunden sollen die Frau und der kleine Junge ertrunken sein, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstagnachmittag mit. Beide könnten mehrere Wochen im Wasser gelegen haben. Auf ein Fremdverschulden weist bisher nichts hin.

Die beiden Verstorbenen konnten mittlerweile identifiziert werden: Es handelt sich um eine 29 Jahre alte Frau und ihren knapp 20 Monate alten Sohn, beide wohnhaft in Weißensee. https://t.co/lU4csYn03z https://t.co/KIAh1V9w5C — Generalstaatsanwaltschaft Berlin (@GStABerlin) March 1, 2023

Die 5. Mordkommission ermittelt in dem Fall. Anwohner zeigten sich geschockt. Am Ufer des Weißen Sees steht nun ein Kreuz, um der Toten zu gedenken.