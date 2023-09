17-Jährige aus Diepholz tot in Straßengraben gefunden: Das ergab die Obduktion

Die Polizei in Niedersachsen hat nach dem Gewaltverbrechen an einer 17-Jährigen den Druck bei den Ermittlungen erhöht. Bislang gebe es keine Hinweise auf den Täter, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Diepholz am Dienstag. Die Leiche der Jugendlichen wurde am Sonntagabend in einem Graben neben einer Straße in Barenburg gefunden.

Die Polizei sperrte den Fundort weiträumig ab und sicherte Spuren. Die rechtsmedizinische Untersuchung ergab, dass die junge Frau eines gewaltsamen Todes starb. Sie stammte aus dem Großraum Sulingen im Landkreis Diepholz.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines Tötungsdelikts. Die Ermittler hoffen demnach auf Hinweise von Anwohnern, Spaziergängern und Landwirten, die Beobachtungen gemacht haben.