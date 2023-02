Leichenfund: Vermisste 16-Jährige ist wohl tot Bei der Suche nach einer vermissten 16-Jährigen finden Ermittler eine Leiche. Eine Sonderkommission ermittelt zu den Todesumständen. Ob es sich um das Mädche... dpa

dpatopbilder - Bei der Suche nach einem vermissten 16-jährigen Mädchen aus Remshalden bei Stuttgart haben die Ermittler eine Leiche gefunden. Marijan Murat/dpa

Lenningen -Bei einer gestern gefundenen Leiche handelt es sich nach Polizeiangaben wohl um die vermisste 16-jährige Schülerin aus Remshalden (Rems-Murr-Kreis). „Wir gehen davon aus, dass es sich um die Vermisste handelt“, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen auf Anfrage. Unklar sei noch, wie das Mädchen ums Leben gekommen sei. Eine Obduktion soll im Laufe des Tages die Todesursache klären. Die Leiche war am Mittwoch in Lenningen (Kreis Esslingen) entdeckt worden.