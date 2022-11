Leipzig: Amazon-Mitarbeiter stirbt, Schicht läuft weiter 

Das Logistikzentrum von Amazon in Leipzig

Das Logistikzentrum von Amazon in Leipzig imago/Robert Michael

In einem Amazon-Logistikzentrum in Leipzig ist Medienberichten zufolge ein Mitarbeiter verstorben. Die Schicht sei einfach weitergelaufen, wie Correctiv.lokal und die Leipziger Volkszeitung nach einer gemeinsamen Recherche berichten. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am 15. August.

Es gab den Ermittlungen der Polizei nach keinen Arbeitsunfall. Offenbar starb der Mann eines natürlichen Todes, heißt es in den Berichten. Notarzt und Polizei seien sofort gerufen worden. Später kam auch ein Leichenwagen. Mitarbeiter geben Amazon nicht die Schuld am Tod des Kollegen. Sie kritisieren aber, dass der Betrieb in den Leipziger Amazon-Logistikzentrum nicht unterbrochen wurde. Um die Leiche des Arbeiters seien Pappen als Sichtschutz aufgebaut worden.

Tod eines Arbeiters in Leipzig: Amazon räumt Fehler ein

Amazon reagiert gegenüber Correctiv auf die Vorwürfe: Der Bereich, in dem der Tote lag, sei ohnehin von höheren Regalen und einer Wand abgeschirmt. Zusätzlich seien „in Windeseile weitere Sichtbarrieren herbeigeschafft“ worden. Zudem habe der Betrieb „Arbeitsstationen gesperrt“, die Wegeleitungen für die Beschäftigten verändert und Förderbänder abgestellt.

Amazon räumt in einer Stellungnahme aber auch Fehler ein: In der „kurzen Reaktionszeit“ sei es „leider nicht optimal gelungen“, einige gerade eintreffende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Halle in einen anderen Bereich zu verlegen. „Das hätten wir im Nachhinein anders gemacht.“ Es sei aber im Anschluss „psychologisches Personal vor Ort“ gewesen. Auch habe der Konzern allen Beschäftigten „dieser und der folgenden Schichten freigestellt“ bezahlt nach Hause zu gehen.

Mitarbeiter bestreiten gegenüber Correctiv und der Leipziger Volkszeitung, dass sie nach Hause gehen durften. Die Frage, warum die Schicht nicht unterbrochen wurde, soll Amazon nicht beantwortet haben.