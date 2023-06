Lemke: Zusätzliche Belastung der Oder muss verhindert werden

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat große Sorgen vor einem erneuten Fischsterben in der Oder. „Es kommt in diesen Wochen darauf an, dass in Polen...

Schwedt -Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat große Sorgen vor einem erneuten Fischsterben in der Oder. „Es kommt in diesen Wochen darauf an, dass in Polen die Salzeinleitungenangepasst werden und wir dadurch eine erneute massenhafte Vermehrung der giftigen Alge verhindern können“, sagte Lemke laut einer Pressemitteilung ihres Ministeriums am Montag bei einem Besuch im Nationalpark Unteres Odertal. Zusätzliche Belastungen der Oder müssten verhindert werden.

Im vergangenen Sommer war es in der Oder zu einem massenhaften Fischsterben gekommen. Experten in Deutschland und Polen kamen zu dem Schluss, dass höchstwahrscheinlich die toxische Wirkung der Algenblüte den Tod der Fische verursacht hatte. Die Algen sollen sich auch wegen der Salzeinleitungen aus Polen besonders stark verbreitet haben.