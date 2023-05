Leonardo DiCaprio: Deshalb ist Martin Scorsese der große Regisseur unserer Zeit

Der Hollywood-Star hat am Rande der Premiere von „Killers of the Flower Moon“ in Cannes über die Zusammenarbeit mit Scorsese geplaudert.

Schauspieler Leonardo DiCaprio hat seine besondere Wertschätzung von Regisseur Martin Scorsese betont. „Martins Beharrlichkeit und seine Unerbittlichkeit, die Wahrheit über die Geschichten zu erzählen - egal wie hässlich, egal wie bizarr, egal wie unbequem - ist meisterhaft“, sagte der 48-Jährige am Sonntag in Cannes.

DiCaprio weiter: „Sein Respekt für die Geschichte des Kinos, für das, was vor ihm gemacht wurde, der Einfluss der großen Regisseure seiner Vergangenheit, die ihn zu dem Regisseur gemacht haben, der er ist, ist einfach unvergleichlich. Er hat es geschafft, sich als der große Regisseur unserer Zeit zu definieren.“

DiCaprio und Scorsese haben schon häufig zusammengearbeitet. Bei den Filmfestspielen in Cannes feierte am Wochenende ihr Film „Killers of the Flower Moon“ Premiere.

Leonardo DiCaprio (v. li. nach re.), Martin Scorsese, Robert De Niro und Cara Jade Myers stellen ihren Film „Killers of the Flower Moon“ in Cannes vor. Joel C Ryan/dpa

Der Western-Krimi basiert auf einer wahren Geschichte

Der Western-Krimi erzählt vom indigenen Volk der Osage, die im Oklahoma der 1920er Jahre Opfer eines großen Verbrechens wurden. Mitglieder ihres Stammes wurden systematisch ermordet, nachdem auf ihrem Land große Mengen an Öl gefunden worden waren. Die Morde wurden lange nicht untersucht, schließlich ging das FBI der Sache nach. Die Apple-Produktion basiert auf einer wahren Geschichte und einem Sachbuch des Journalisten David Grann.

„Mein Volk hat sehr gelitten“, sagte der Oberste Häuptling der Osage, Standing Bear, am Sonntag in Cannes. „Die Auswirkungen sind bis heute zu spüren.“ Das Filmteam habe dazu beigetragen, dass man Vertrauen zurückgewinnen könne.