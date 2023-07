Leopard 2: Washington Post nennt eine Schwachstelle der Panzer im Ukraine-Krieg

Die Kämpfe auf Minenfeldern im Ukraine-Krieg hätten die Verwundbarkeiten der Mannschaftstransporter und Panzer aufgedeckt – insbesondere der neu eingetroffenen amerikanischen Bradley-Kampffahrzeuge und deutschen Leopard-Panzer, schreibt die amerikanische Zeitung The Washington Post. Diese Militärtechnik wird von Beamten als entscheidend für die Rückeroberung der besetzten ukrainischen Gebiete gesehen. Bereits im März hatten die ukrainischen Streitkräfte aus Deutschland 18 Kampfpanzer des Typs Leopard 2A6 erhalten.

„Die Fahrzeuge wurden von Soldaten gelobt – selbst nachdem sie auf Minen gestoßen waren, überlebten die meisten Menschen im Inneren mit nur leichten Verletzungen“, berichtet die Zeitung. Der Nachteil: Sie allein konnten die Verteidigungsanlagen der russischen Armee nicht durchbrechen. „Man kann mit einem nur etwas gepanzerten Panzer nichts mehr anfangen, denn das Minenfeld ist zu tief, und früher oder später wird er stoppen und durch konzentriertes Feuer zerstört werden“, zitiert die Zeitung den Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine, Walerij Saluschnyj. Er fordert in diesem Zusammenhang von der Nato moderne Kampfflugzeuge wie die in den USA hergestellte F-16, um Bodenoperationen besser zu unterstützen.

Ukraine-Krieg: Offizier erzählt über Erfahrungen mit Leopard-Panzern

Die Zeitung hat auch mit ukrainischen Offizieren gesprochen. Ein Offizier der 47. Brigade erzählte etwa, dass am ersten Tag der Gegenoffensive einige Einheiten der Brigade, die in Bradley-Kampffahrzeugen und Leopard-Kampfpanzern fuhren, fälschlicherweise den falschen Weg eingeschlagen hätten, nämlich in ein Minenfeld, statt auf einer von Pionieren vorbereiteten Strecke zu fahren.

Fahrzeuge zur Hindernisbeseitigung hätten sich zwar an der Spitze der Kolonnen befunden, aber die Gruppe habe anhalten müssen, da Fahrzeuge im hinteren Teil unerwartet auf Minen gestoßen und eingeklemmt worden seien. Das Chaos habe zu einer Ansammlung von Fahrzeugen an einer Stelle geführt. Anschließend begannen die Russen demnach, die Ukrainer von Hubschraubern aus und mit Panzerabwehrraketen anzugreifen und dabei mehrere Mannschaftstransporter und Panzer schwer zu beschädigen oder zu zerstören. Nach Angaben des ukrainischen Offiziers gelang es einigen Einheiten, die ihre Ausrüstung zurückließen dennoch, russische Stellungen im Schützengraben einzunehmen.

Ukrainische Soldaten bemängeln: Gebiete von Russen vermint

Grundsätzlich bemängelten die von der Zeitung befragten Soldaten, die Vorbereitung der Gegenoffensive habe den Russen Zeit gegeben, sich vorzubereiten. Gebiete zwischen drei und zehn Meilen vor den Hauptstützpunkten der Russen seien nun dicht mit Panzerabwehr- und Antipersonenminen sowie Stolperdrähten vermint. Diese Verteidigungsmaßnahmen hätten den ukrainischen Vormarsch erfolgreich aufhalten können, so die ukrainischen Militärangehörigen. Infolgedessen hätten die ukrainischen Streitkräfte ihre Strategie geändert. Anstatt zu versuchen, mit den westlichen Infanterie-Kampffahrzeugen und Kampfpanzern durchzubrechen, würden die ukrainischen Einheiten langsam und zu Fuß vorrücken.

Vor dem Problem hatte vorher auch Oberst a. D. Wolfgang Richter gewarnt. „In der öffentlichen Diskussion wurde der Eindruck erweckt, dass die deutschen Leopard-Kampfpanzer es Kiew ermöglichen werden, eine entscheidende Frühjahrsoffensive zu führen, um verlorene Gebiete zurückzugewinnen und die Kriegswende zu erzwingen“, schrieb Richter im Februar in einem Gastbeitrag in der Berliner Zeitung. Die Verfechter dieser These hätten dabei konsequent den Unterschied zwischen Strategie und Taktik und die Rolle des Kampfpanzers im Gefecht verbundener Waffen ignoriert, so der Militärexperte.

