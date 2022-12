Leopard verletzt 15 Menschen in indischer Stadt Menschliche Siedlungen rücken in Indien teils sehr nahe an den Lebensraum von Wildtieren heran. Nun verletzte ein Leopard 15 Menschen, wurde aber auch selbst verletzt. dpa

Ein Leopard auf Nahrungssuche hat in Indien mehrere Menschen verletzt. AP

Neu Delhi -Ein Leopard hat in einer indischen Stadt mindestens 15 Menschen verletzt. Das Tier sei zum Zeitpunkt der Angriffe seit Anfang der Woche wohl auf Nahrungssuche in Jorhat im Bundesstaat Assam gewesen, sagte ein Waldbehördenmitarbeiter der Times of India am Dienstag. In der Nähe liegt ein Wald.