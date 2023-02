Homophob beleidigt und angespuckt: Mann wirft mit Vase nach Paar und flieht

Ein Mann hat Anzeige erstattet, nachdem er am Leopoldplatz homophob beleidigt und angegriffen wurde. Den Angriff hatte er mit seinem Handy gefilmt.

Die Polizei ermittelt gegen einen unbekannten Mann, der am Montagmittag ein Pärchen homophob beleidigte und körperlich angriff. Christoph Soeder/dpa

Ein 35-jähriger Mann ist nach Polizeiangaben am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf eine Polizeidienststelle gekommen, um einen homophoben Übergriff in Berlin-Wedding anzuzeigen. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige polizeiliche Staatsschutz ermittelt nun gegen den Tatverdächtigen.

Der Mann war am Montagmittag mit seinem Partner am Leopoldplatz spazieren, als ihn ein Unbekannter zunächst anspuckte und danach homophob beleidigte. Der 35-Jährige folgte dem Angreifer mit laufender Handykamera und wollte ihn zur Rede stellen. Daraufhin soll ihn der Unbekannte mit einer Vase beworfen und dabei am Bauch verletzt haben. Der Vasenwerfer flüchtete.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der homophoben Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen und die Auswertung des Handyvideos dauern an.